Hacılar'da vatandaşlara meyve fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında bu yıl da "Haydi fidan dikmeye" sloganıyla cuma namazı sonrası fidan dağıtımı yapıldı.

Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, daha yeşil bir Hacılar için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Meyveyi dalından tüketmek isteyen ilçe sakinleri için bu yıl da meyve fidanlarının toprakla buluşacağını dile getiren Özdoğan, "Hacılar'ın doğal güzelliklerine güzellik katmak, çocuklarımıza yemyeşil bir gelecek bırakmak için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, fidan dağıtımına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm vatandaşları doğaya katkı sağlamak için fidan dikmeye davet etti.