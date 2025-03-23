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        Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

        Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:29
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        Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
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        Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

        Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak güneşli havada eğlenceli vakit geçirdi.

        Bazı aileler çocuklarıyla kızağa bindi, ziyaretçilerden bir kısmı da gondollarla manzarayı seyretti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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