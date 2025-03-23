Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde parti teşkilatı ve esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı telefonla aradı. Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Elitaş, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.

Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, gece gündüz demeden koşturmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Okandan ise Yeşilhisar'a çeşitli görevlerle defalarca kez geldiğini anlattı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da gayretle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe belediyesini ziyaret eden Büyükkılıç ve beraberindekiler, daha sonra vatandaş ve esnafla görüşerek, görüş ve taleplerini dinledi.