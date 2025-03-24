Kayseri'de aranan 12 şüpheli "şok uygulama"da yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 75 noktada gerçekleştirilen "şok uygulama" kapsamında, 3 bin 482 araç ve 6 bin 725 kişinin sorgulamasını yaptı, 102 park ve bahçe kontrolü gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 27,35 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap, 1 tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 37 fişek, 5 hacizli yakalamalı araç, 1 sahte plakalı araç, 1 çalıntı otomobil ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, yoklama kaçağı 14 kişi hakkında da işlem yapıldı.