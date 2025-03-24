İngiliz turizm acentesi yetkilileri Erciyes'i gezdi

İngiltere'den gelen turizm acentesi yetkilileri, Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ni inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının organizasyonu ile İngiltere'den gelen yetkililer Erciyes'i gezdi.

Kayseri Erciyes AŞ tarafından düzenlenen program kapsamında, İngiliz turizmciler için kayak merkezi ve bölgenin sunduğu imkanlarla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Turizmcilere, Erciyes'in modern tesisleri, farklı zorluk seviyelerine sahip kayak pistleri, doğal güzellikleri ve uluslararası standartlardaki altyapısı anlatıldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İngiliz turizm temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, Erciyes'in İngiltere pazarına yönelik özel tur paketleri hazırlanması ve bölgenin kış turizmindeki potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Turizmciler, tesislerin yüksek kalitesinden ve pistlerin çeşitliliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kayak paketleri ve farklı konseptlerde programlar hazırlayacaklarını ifade etti.