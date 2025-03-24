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        Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi

        Kayseri'de kızı tarafından bıçakla öldürülen anne son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:39
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        Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi
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        Kayseri'de kızı tarafından bıçakla öldürülen anne son yolculuğuna uğurlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan T.C.'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Annenin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        - Olay

        Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta dün, T.C. ile kızı M.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.C. kızı tarafından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Polis, şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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