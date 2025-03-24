Kayseri'de kızı tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta dün, T.C. ile kızı M.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.C. kızı tarafından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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