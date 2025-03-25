Kayseri'de 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen hükümlünün cezası, kısa bir süre önce doğum yapmış olması nedeniyle 1 yıl 6 ay ertelendi.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından 31 suç kaydı ile 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü G.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

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