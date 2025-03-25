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        Kayseri'de 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:15
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        Kayseri'de 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından 31 suç kaydı ile 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü G.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen hükümlünün cezası, kısa bir süre önce doğum yapmış olması nedeniyle 1 yıl 6 ay ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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