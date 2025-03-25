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        KOSGEB'in KOBİ'ler için destek programı KTO'da tanıtıldı

        KOSGEB'in KOBİ'ler için destek ve dönüşüm programı, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:04
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        KOSGEB'in KOBİ'ler için destek programı KTO'da tanıtıldı
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        KOSGEB'in KOBİ'ler için destek ve dönüşüm programı, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) tanıtıldı.

        KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın toplantı salonundaki programda konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, firmaların büyüme yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak bu desteklerin, dijitalleşme, kapasite artırımı ve küresel pazarda rekabetçi olma hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağını belirtti.

        2025 yılı itibarıyla Küresel Rekabetçilik Destek Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı olmak üzere 3 yeni destek modelini devreye aldıklarını anlatan İbrahimcioğlu, destek programlarının sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gibi güncel küresel trendlerle uyumlu olarak şekillendirildiğini kaydetti.

        İbrahimcioğlu, 2024 yılında 1591 işletmeye toplam 395 milyon TL destek sağlandığını, 2025 itibarıyla Kayseri'de Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında 87 başvurunun onaylandığını ve 17,8 milyon TL destek verildiğini, İstihdamı Koruma Destek Programına ise kentte şu ana kadar 692 işletmenin başvurduğunu aktardı.

        KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise küresel ekonominin hızla değiştiği günümüzde dijitalleşme ve rekabet gücünü artırma yönünde atılan bu adımları son derece kıymetli bulduklarını ifade etti.

        KTO olarak şehrin üretim gücünü artıracak her türlü desteği çok kıymetli bulduklarını belirten Gülsoy, "Günümüz ekonomik koşulları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, işçilik maliyetlerindeki artışlar ve küresel ticaretteki belirsizlikler, işletmelerimiz için önemli etkenlerin başında yer alıyor. Buna ek olarak, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının aciliyeti her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu noktada, KOSGEB'in sunduğu destek programları işletmelerimizin büyüme yolculuğunda kritik bir rehber olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, KOBİ temsilcilerinin soruları ile son buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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