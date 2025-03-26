Kayseri Ticaret Odası mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odasının (KTO) mart ayı olağan meclis toplantısı ile müşterek meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara değindi.

Gidişatın hızlı ve sarsıcı olduğunu ileri süren Gülsoy, "Dünya ekonomisinde değişen dengeler, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni bir dönüşüm sürecine girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, enerji maliyetlerindeki artış ve iklim değişikliği gibi küresel krizler, ülke ekonomimizi de doğrudan etkiliyor." ifadesini kullandı.

Küresel ekonomideki belirsizlikler, dalgalanmalar ve zorlu ekonomik şartlara rağmen Türkiye'nin yüzde 3,2 büyümesini değerlendiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"Böylesine sıkı bir para politikasının uygulandığı bir dönemde yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak ve üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsemek öncelikli hedef olmalıdır. Bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için ekonominin temel dinamiklerini güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Enflasyonla mücadelede daha etkin ve uzun vadeli politikalar geliştirilmeli, yatırıma ihtiyaç duyan iş insanları için finansmana erişim kolaylaştırılmalı, döviz kurundaki gidişat öngörülebilir olmalı, en azından enflasyona eş seviyelere çekilmeli ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesine yönelik de reformlar yapılmalıdır."