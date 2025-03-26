Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski teğmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski teğmen R.E'nin (38) saklandığı adresi belirledi.

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