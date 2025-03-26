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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski teğmen yakalandı

        Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski teğmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:06
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski teğmen yakalandı
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        Kayseri'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski teğmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski teğmen R.E'nin (38) saklandığı adresi belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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