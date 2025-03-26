Kayseri'de 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'yü (30) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.