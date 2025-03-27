Kayseri Valisi Çiçek'ten genç sporculara bayram hediyesi hediye
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünün karate sporcularına Ramazan Bayramı hediyesi gönderdi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünün karate sporcularına Ramazan Bayramı hediyesi gönderdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamındaki Vali Çiçek'in genç sporculara gönderdiği hediyeleri, müdürlük binasında verdi.
Çıngır, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini belirtti.
Çocukların moral ve motivasyonlarının arttığını ifade eden Çıngır, Vali Çiçek'e teşekkür etti.
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