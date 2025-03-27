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        Kayseri Valisi Çiçek'ten genç sporculara bayram hediyesi hediye

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünün karate sporcularına Ramazan Bayramı hediyesi gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:10
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        Kayseri Valisi Çiçek'ten genç sporculara bayram hediyesi hediye
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünün karate sporcularına Ramazan Bayramı hediyesi gönderdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamındaki Vali Çiçek'in genç sporculara gönderdiği hediyeleri, müdürlük binasında verdi.

        Çıngır, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

        Çocukların moral ve motivasyonlarının arttığını ifade eden Çıngır, Vali Çiçek'e teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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