Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de fabrika bahçesinde bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de fabrika bahçesinde bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL

        Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (46) ile maktul kadının oğlu H.E. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.B. savunmasında maktul H.G'yi 2023'ten itibaren tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü.

        H.G'ye daha sonra evlilik teklifi ettiğini ve aralarında yüzük taktıklarını iddia eden sanık, maktulün bir süre sonra parmağındaki yüzüğü çıkardığını, bu duruma sinirlendiğini ancak kavga çıkmasın diye sustuğunu savundu.

        Maktulün daha sonra başka biriyle tanıştığını, bu durumu kendisine söylediğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan M.B, şunları kaydetti:

        "H.G. olay günü beni bir yere çağırdı. 25 dakika bekledim gelmedi. Neden gelmediğini sorunca bana argo kelimeler kullandı. Ben de buna çok sinirlendim. Kriz geçirdim, eve gidip av tüfeğini alıp H.G'nin çalıştığı iş yerinin önüne gittim. Bu sırada H.G. bana mesajlar attı. Çalıştığı iş yerinde H.G'yi görünce çok sinirlendim. Seslendim, bana döndü, ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde olay yerinden ayrılmıştım. Tüfeği de Malatya yolunda bir yere attım. Daha sonra polisler beni aradılar, bulunduğum yeri söyledim."

        Daha önceden öfke problemiyle alakalı tedavi gördüğünü öne süren sanık M.B, pişman olduğunu söyledi.

        Maktul H.G'nin oğlu müşteki H.E.Ç. de sanık M.B'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın verdiği ifadeler annemin ölümünü gerektirmiyordu, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Duruşma savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de 6 Haziran 2024'te 3 çocuk annesi H.G (43), çalıştığı fabrikanın bahçesinde tartıştığı eski erkek arkadaşı M.B. tarafından öldürülmüş, olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki olaylara neden olan istismar sanığına 24 yıl 4 ay hapis
        Kayseri'deki olaylara neden olan istismar sanığına 24 yıl 4 ay hapis
        16 yaşındaki Şaban'ın öldürülmesi davasında 2 sanık için müebbet talebi
        16 yaşındaki Şaban'ın öldürülmesi davasında 2 sanık için müebbet talebi
        Ev eşyası taşıyan kamyonette 40 ruhsatsız tabancayla yakalanan sürücüye 10...
        Ev eşyası taşıyan kamyonette 40 ruhsatsız tabancayla yakalanan sürücüye 10...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 24 yıl 4 ay 15 gün hapis...
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 24 yıl 4 ay 15 gün hapis...
        Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek
        Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek