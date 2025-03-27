Kayseri'de fabrika bahçesinde bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (46) ile maktul kadının oğlu H.E. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.B. savunmasında maktul H.G'yi 2023'ten itibaren tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü.

H.G'ye daha sonra evlilik teklifi ettiğini ve aralarında yüzük taktıklarını iddia eden sanık, maktulün bir süre sonra parmağındaki yüzüğü çıkardığını, bu duruma sinirlendiğini ancak kavga çıkmasın diye sustuğunu savundu.

Maktulün daha sonra başka biriyle tanıştığını, bu durumu kendisine söylediğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan M.B, şunları kaydetti:

"H.G. olay günü beni bir yere çağırdı. 25 dakika bekledim gelmedi. Neden gelmediğini sorunca bana argo kelimeler kullandı. Ben de buna çok sinirlendim. Kriz geçirdim, eve gidip av tüfeğini alıp H.G'nin çalıştığı iş yerinin önüne gittim. Bu sırada H.G. bana mesajlar attı. Çalıştığı iş yerinde H.G'yi görünce çok sinirlendim. Seslendim, bana döndü, ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde olay yerinden ayrılmıştım. Tüfeği de Malatya yolunda bir yere attım. Daha sonra polisler beni aradılar, bulunduğum yeri söyledim."