Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşını üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta tüfekle öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın bozma ilamının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (23), maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın derneği ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çatbaş, savunmasında, pişman olduğunu öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim. Durduk yere yapmadım. Aldatıldığımı öğrenince kendimi kaybettim. Evlenmeyi düşünüyorduk. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'a önceki ceza olan "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.