Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşını üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta tüfekle öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşını üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkışta tüfekle öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstinafın bozma ilamının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (23), maktul Edanur Çoban'ın müşteki annesi Tuğba ve babası Akın Çoban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın derneği ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık Çatbaş, savunmasında, pişman olduğunu öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim. Durduk yere yapmadım. Aldatıldığımı öğrenince kendimi kaybettim. Evlenmeyi düşünüyorduk. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'a önceki ceza olan "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Kararın açıklanmasını gözyaşları içinde sevinçle karşılayan anne, kısa süreli baygınlık geçirdi, aile sanığa tepki gösterdi.
- Olay
Anbar Mahallesi'nde 13 Eylül 2023'te, üniversite eğitimine katkı sağlamak için çalıştığı lokantadan çıkan Edanur Çoban, sokakta eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle öldürülmüştü.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı'nı kazanan Çoban'ın, üniversite eğitimi için olaydan 4 gün sonra Tokat'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıkmıştı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gökhan Çatbaş'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame doğrultusunda sanık hakkında dava açılmıştı.
Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.
Sanık avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış, dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, usul yönünden eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.
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