Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi işbirliğiyle şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki programda, Kaymakam Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Burada konuşan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

        Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmanın onuru yaşadığını dile getiren Özdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak, onların kıymetli ailelerinin yanında olmak boynumuzun borcudur. Bu anlamlı buluşmaya katılan, dualarını ve muhabbetini bizden esirgemeyen tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sahte para ile alışveriş yapan zanlı yakalandı
        Kayseri'de sahte para ile alışveriş yapan zanlı yakalandı
        Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Kayseri'de bir kişi silahlı saldırıda otomobilin kırılan cam parçalarıyla y...
        Kayseri'de bir kişi silahlı saldırıda otomobilin kırılan cam parçalarıyla y...
        Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Edanur'un katiline aynı ceza
        Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Edanur'un katiline aynı ceza
        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Kayseri'de eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Torununu öldüren dedeye yine müebbet hapis cezası
        Torununu öldüren dedeye yine müebbet hapis cezası