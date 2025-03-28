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        Downhill sporcuları Erciyes'in karla kaplı pistlerinde güç depoluyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'deki downhill (yokuş aşağı dağ bisikleti) sporcuları, Erciyes'in 2 bin 200 ile 2 bin 939 metre yüksekliğindeki pistlerinde güç depoluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:23
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        Downhill sporcuları Erciyes'in karla kaplı pistlerinde güç depoluyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'deki downhill (yokuş aşağı dağ bisikleti) sporcuları, Erciyes'in 2 bin 200 ile 2 bin 939 metre yüksekliğindeki pistlerinde güç depoluyor.

        Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen downhill şampiyonalarına hazırlanan bisikletçiler, müsabakalarda daha dirençli olmak için Erciyes'in pistlerinde hazırlıklarına devam ediyor.

        Macera tutkunu downhill sporcuları, toplam 112 kilometre pist uzunluğuna sahip Erciyes'in kıvrımlı ve zorlu pistlerinde adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

        Erciyes Dağı'nın eteklerinde performanslarını artırmak için kamp da yapan bisikletçiler, yoğun tempoda çalışıyor.

        Sporculardan Kadir İbiş, AA muhabirine, bisikletle yaşamayı sevdiğini ve 19 yaşında olmasına rağmen birçok müsabakaya katıldığını söyledi.

        Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra önemli dereceler de elde ettiğini vurgulayan İbiş, antrenmanlarını zorlu yollarda yaptığını belirtti.

        Antrenmanlarına dağda veya şehirde devam ettiklerini dile getiren İbiş, "Fark etmiyor yani. Dağda olacaksa toprak arazilere çıkıyoruz. Erciyes'te zaten bisiklet parkuru var. Buralarda antrenman yapıyoruz. Şehir içinde de merdivenlerden bile iniyoruz. Kışın kar üstünde bisiklet yarışları oluyor. Ona hazırlanmak için de Kayseri'de yaşadığımız için Erciyes'i tercih ediyoruz. Erciyes Kayak Merkezi de bize imkanları sağlıyor. Erciyes Kayak Merkezi'nin Ottoman ve Divan pistleri ile siyah ve kırmızı pistleri mevcut. Pistlerin eğimli dönüşleri, virajları, uzunluğu bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

        İbiş, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Enduro Bisiklet Yarışları'na Erciyes'te hazırlandığını belirterek, yarışta derece elde etmek istediğini dile getirdi.

        - Abdurrahim Dönmez: "Karın üstünde inmek eğlenceli de oluyor"

        Bir diğer sporcu Abdurrahim Dönmez ise dağda, kentte, zorlu yolların yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi'nde de antrenmanlarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Erciyes'in karlı pistlerinin sporları için büyük bir nimet olduğunu kaydeden Dönmez, farklı zamanlarda Erzurum Palandöken'de de hazırlık yaptıklarını belirtti.

        Kışın karın üstünde bulunan rampalarda da antrenmanlarını sürdürdüklerini vurgulayan Dönmez, "Zorlayıcı tarafı lastikler kayıyor. Lastikler kayıyor ama o bize denge oluyor. Dengeyi çözüyoruz. O yüzden müsabakalarda faydası oluyor. Karın üstünde inmek eğlenceli de oluyor." dedi.

        Dönmez, kayak da yaptığını ancak bisikletle pistlerde giderken daha çok zevk aldığını ifade ederek, Uludağ'da da hazırlık yapmak istediğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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