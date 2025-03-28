Kayseri'de bayramlaşma programı düzenlendi

Kayseri Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Çiçek, programdaki konuşmasında, Kayseri'deki birlik ve beraberliğin tüm illere örnek olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Ben şanslı bir Vali olduğumu ifade ediyorum çünkü hem yerel idareciler hem belediye başkanları, STK'lar bütün kurumlarıyla birbirini seven, şehrine aşık insanların oluşturduğu bir ilde görev yapıyorum. Allah Kayseri'nin birlik ve beraberliğini bozmasın. Her daim de büyüterek devam ettirsin. Bu bayram vesilesiyle Allah'tan dünyada akan gözyaşının bitmesini, Müslümanlara yapılan zulümlerin son bulmasını ve özellikle Gazze'deki katliamın bitmesi için Allah'a dua ediyor ve temenni ediyoruz."