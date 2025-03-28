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        Kayseri'de kesinleşmiş 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:35
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        Kayseri'de kesinleşmiş 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Timleri Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.H'yi (40) durdurdu.

        M.H'nin yapılan kimlik sorgusunda "hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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