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        Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler yardımları dağıtmak için bayram mesaisinde

        TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'ye eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Türk Kızılay gönüllü ekiplerine katılarak Kayseri'de ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtımında görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:09
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        Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler yardımları dağıtmak için bayram mesaisinde
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        TUNAHAN AKGÜN - Türkiye'ye eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Türk Kızılay gönüllü ekiplerine katılarak Kayseri'de ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtımında görev alıyor.

        Türk Kızılay gönüllüsü 18 yaşlarındaki Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Bangladeşli Muhammed Minhazul Abedin, Mısırlı Hosssam Hasan ve Cibutili Yousuf Waberi Jibuti, Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine dönmek yerine Türkiye'de kalıp yardım çalışmalarına katılmayı tercih etti.

        Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde hizmet veren Türk Kızılay Butik'te çalışan yabancı öğrenciler, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bayramlık malzemelerin dağıtımında görev yapıyor.

        Ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu mağazaya gelen ihtiyaç sahipleriyle yakından ilgilenen yabancı öğrenciler, çocukların sevincine ortak olabilmek için de büyük bir heyecan ve özveriyle çalışıyor.

        Türkiye'ye 2 yıl önce geldiğini, Kayseri'deki eğitimine lise öğrencisi olarak devam ettiğini anlatan Muhammed Minhazul Abedin, AA muhabirine, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini söyledi.

        Abedin, bir süre önce Türk Kızılay'ın faaliyetleriyle ilgili okullarında tanıtım programı olduğunu, bundan çok etkilendiğini ve gönüllü olmaya karar verdiğini belirtti.

        - "Bu faaliyetin bir parçası olmak için buraya geldim"

        İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Abedin, "İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Aynı zamanda okulumuzun öğrenci birliği başkanı olarak da çalışmaktayım. Arkadaşlarımla yeni insanlarla tanışmayı ve onlara yardım etmeyi çok seviyoruz. İhtiyaç sahibi insanlara Türk Kızılay tarafından güzel bir faaliyet yürütülüyor, ben de bu faaliyetin bir parçası olmak için buraya geldim. Buraya çocuklar geliyor, eşya bulduklarında çok seviniyorlar." dedi.

        Hosssam Hasan da Türk Kızılay'ın faaliyetlerini internette gördüğünü ve gönüllü olmaya karar verdiğini dile getirerek, insanlara yardımcı olmayı çok sevdiğini ifade etti.

        - "Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

        Özellikle çocuk bölümünde çalışmayı istediğini yetkililere söylediğini ve çocukların mutluluklarına ortak olduğunu belirten Hassan, "Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Ayakkabı, mont, elbise dağıtıyoruz. Çocuklarla beraber bayram sevincini yaşıyoruz. Normalde bayramı Mısır'da geçirebilirdim ama insanlara yardımcı olmak için Türkiye'de geçiriyorum." diye konuştu.

        Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerinden etkilenerek gönüllü olmaya karar verdiğini aktaran Jibuti de tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Çocukların güzel bir bayram geçirmesi için gönüllü olarak çalıştığını söyleyen Jibuti, çocukların mutlu olmasına çok sevindiğini kaydetti.

        Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek ise yabancı gönüllülerin kentteki birçok faaliyette görev aldığını belirtti.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla yabancı öğrencilerin ülkelerine gitmeyerek kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmalarının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Sarıçiçek, kendilerine yardımcı olan yabancı öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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