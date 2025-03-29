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        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırşehir'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:58
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        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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        Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırşehir'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.

        Kayseri'de şehit anne babaları ve yakınları, Kartal Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

        Bazı ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

        Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

        Şehit mezarlarına karanfil de bırakıldı.

        - Niğde

        Niğde Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Vali Vekili Resul Özdemir, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini gezerek karanfil bıraktı.

        Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek dua okudu.

        - Yozgat

        Yozgat'ta, Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlikte program düzenlendi.

        Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünlerimizi kendi kanlarıyla teminat altına alan aziz şehitlerimizi, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu mübarek güne bizleri kavuşturan Rabb'imize şükrediyor, ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

        - Sivas

        Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, şehit ailelerinin bayramı kutlandı.

        Şehit aileleri ve yakınları da mezarları temizleyerek dua etti.

        - Kırşehir

        Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Demiryürek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü.

        Şehit yakınları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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