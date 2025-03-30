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        Kursiyerler atık malzemeleri diorama çalışmasıyla sanata dönüştürüyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kurslarına katılan kursiyerler, atık malzemelerden yaptıkları dioramalarla (üç boyutlu modelleme) aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:14
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        Kursiyerler atık malzemeleri diorama çalışmasıyla sanata dönüştürüyor
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kurslarına katılan kursiyerler, atık malzemelerden yaptıkları dioramalarla (üç boyutlu modelleme) aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kursiyerler kağıt, plastik şişe, takı, kolye, ilaç veya çikolata kutularıyla çöp şiş gibi evlerinden ve çevrelerinden topladıkları atık malzemeleri kursa getirerek, kalem, cımbız, makas, yapıştırıcı ve küçük kesici aletlerle sanat eserine dönüştürüyor.

        Önce yapmak istedikleri mekanların fotoğrafını çeken kursiyerler, çizimlerle planlama ve ölçeklendirme yapıyor. Kendi hayal dünyalarına göre küçük minyatürler de yapan kursiyerler, atık malzemelerle kent ve ev içi manzaraları tasvir eden modeller tasarlıyor.

        Kayseri'nin tarihi yerlerinden Saat Kulesi, Tren Garı, Panaya Rum Kilisesi, Döner Kümbet ve İstanbul'daki Galata Kulesi'nin dioramalarını yapan kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

        KAYMEK'te eğitmen olarak görev yapan Ayten Sengir, AA muhabirine, dioramaların tamamen atık malzemelerden yapıldığını söyledi.

        Kursiyerlerin yaptıkları ürünler için sipariş de aldığını anlatan Sengir, şöyle konuştu:

        "Evlerinden ve arkadaşlarından topladıkları atık malzemelerle üretim yapıyoruz. Takı veya çikolata kutularından dış mekan yapıyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı ürünleri bu şekilde sergiliyoruz. Atık olarak takı, obje, kağıt, gazete ve dergiler, şişe kapakları, göz damlaları veya şiş çubuklarını kullanıyoruz. Akla gelmedik her şeyi malzeme olarak görüyoruz. Küçük ürün yaptıkları zaman bir haftada bitirebiliyorlar. Devasa büyük ürünler da yapabiliyorlar. Onları 3 ayda bitiren de var. Burada önemli olan kursiyerlerimizin atık olan malzemeleri işe dönüştürmesi ve değerlendirmesidir. Kursiyerlerimiz sıfır atık kapsamında da geri dönüştürdükleri ürünlerden kendileri gelir elde edebiliyor."

        - "Atıkların hepsini değerlendiriyoruz"

        Kursa katılan emekli Erhan Yıldırım da hobilerini ortaya çıkarmak için kursa yazıldığını belirterek, çevrede kullanılmayan veya bir kenara atılan ürünleri yeni esere dönüştürerek mutlu olduklarını kaydetti.

        Eşi Tunay Yıldırım ise gelecek yıl da kursa katılmayı düşündüklerini dile getirerek, "Yaptığımız üründe kolonya başı, atılmış minik halkalar, kırılmış toka parçası, atık küpe, kullanılmayan dantel parçasından şapka yapıldı. Davetiyelerden atılmış bir püskülü kullandık. Daha sonra da atık kağıtları kullandık. Sağlık ocaklarından ampul başlıkları topluyorum. Bunlardan da gaz lambası yapıyoruz. Yanından geçtiğimiz çöplere bile işimize yarayacak bir şey var mı diye bakarak geçiyoruz. Atıkların hepsini değerlendiriyoruz. Bundan gelir de elde ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Demet Özyurt da yaptıkları ürünlerle kentin farklı noktalarında stant açtıklarını belirtti.

        Sosyal medya ve doğanın kendilerine güzel, ilginç fikirler verdiğini anlatan Özyurt, "Eski evimizi atölye haline getirdik ve orada çalışmaya başladık. Yaptığımız çoğu şey geri dönüşümdü. Doğada gördüğümüz ağaç dalından bile bir şeyler yapabiliriz diyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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