Kursiyerler atık malzemeleri diorama çalışmasıyla sanata dönüştürüyor

MUHAMMED KISIR - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kurslarına katılan kursiyerler, atık malzemelerden yaptıkları dioramalarla (üç boyutlu modelleme) aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kursiyerler kağıt, plastik şişe, takı, kolye, ilaç veya çikolata kutularıyla çöp şiş gibi evlerinden ve çevrelerinden topladıkları atık malzemeleri kursa getirerek, kalem, cımbız, makas, yapıştırıcı ve küçük kesici aletlerle sanat eserine dönüştürüyor.

Önce yapmak istedikleri mekanların fotoğrafını çeken kursiyerler, çizimlerle planlama ve ölçeklendirme yapıyor. Kendi hayal dünyalarına göre küçük minyatürler de yapan kursiyerler, atık malzemelerle kent ve ev içi manzaraları tasvir eden modeller tasarlıyor.

Kayseri'nin tarihi yerlerinden Saat Kulesi, Tren Garı, Panaya Rum Kilisesi, Döner Kümbet ve İstanbul'daki Galata Kulesi'nin dioramalarını yapan kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

KAYMEK'te eğitmen olarak görev yapan Ayten Sengir, AA muhabirine, dioramaların tamamen atık malzemelerden yapıldığını söyledi.

Kursiyerlerin yaptıkları ürünler için sipariş de aldığını anlatan Sengir, şöyle konuştu: "Evlerinden ve arkadaşlarından topladıkları atık malzemelerle üretim yapıyoruz. Takı veya çikolata kutularından dış mekan yapıyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı ürünleri bu şekilde sergiliyoruz. Atık olarak takı, obje, kağıt, gazete ve dergiler, şişe kapakları, göz damlaları veya şiş çubuklarını kullanıyoruz. Akla gelmedik her şeyi malzeme olarak görüyoruz. Küçük ürün yaptıkları zaman bir haftada bitirebiliyorlar. Devasa büyük ürünler da yapabiliyorlar. Onları 3 ayda bitiren de var. Burada önemli olan kursiyerlerimizin atık olan malzemeleri işe dönüştürmesi ve değerlendirmesidir. Kursiyerlerimiz sıfır atık kapsamında da geri dönüştürdükleri ürünlerden kendileri gelir elde edebiliyor." - "Atıkların hepsini değerlendiriyoruz" Kursa katılan emekli Erhan Yıldırım da hobilerini ortaya çıkarmak için kursa yazıldığını belirterek, çevrede kullanılmayan veya bir kenara atılan ürünleri yeni esere dönüştürerek mutlu olduklarını kaydetti.