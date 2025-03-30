Kayseri'de jandarma ekipleri hava destekli trafik denetimi yaptı

Kayseri'de jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kayseri-İncesu kara yolunun 1. kilometresinde cayrokopter ile denetim yaptığı belirtildi.

Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için denetimlerin tatil süresince devam edeceği aktarıldı.