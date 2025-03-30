Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı, sürücülerin bayramını kutladı
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Ramazan Bayramı tatili kapsamında yapılan denetime katılarak, sürücülerin bayramını kutladı.
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Ramazan Bayramı tatili kapsamında yapılan denetime katılarak, sürücülerin bayramını kutladı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, durdurdukları sürücülerin bayramlarını tebrik etti.
Sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden ekipler, güvenli trafik akışının sağlanması için bilgilendirmede bulundu.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı da denetime katılarak, sürücülerin bayramını kutladı.
Çocuklara oyuncak hediye eden Dedebağı, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.
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