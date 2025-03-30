Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dedebağı, sürücülerin bayramını kutladı

Çocuklara oyuncak hediye eden Dedebağı, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden ekipler, güvenli trafik akışının sağlanması için bilgilendirmede bulundu.

Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, durdurdukları sürücülerin bayramlarını tebrik etti.

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