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        LÖSEV Kayseri'de lösemili çocuklar için bayramlaşma programı düzenledi

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kayseri'de düzenlediği bayram programı ile lösemiyle mücadele eden çocukları çeşitli etkinliklerle eğlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:54
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        LÖSEV Kayseri'de lösemili çocuklar için bayramlaşma programı düzenledi
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        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kayseri'de düzenlediği bayram programı ile lösemiyle mücadele eden çocukları çeşitli etkinliklerle eğlendirdi.

        LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki özel bir otelde düzenlenen etkinlikte, lösemi ve çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

        İllüzyon gösterisinin yapıldığı programda, müzikle eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, LÖSEV olarak çok büyük bir aile olduklarını belirtti.

        Kurşun, 27 yıldır lösemi ve kanser ile mücadele eden hastaların maddi ve manevi yanlarında olduklarını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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