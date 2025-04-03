Milli güreşçi Tolga Özbek, olimpiyat için çalışıyor

HAKAN CAN ŞAHİN - Kariyerinde 14 Türkiye şampiyonluğu bulunan ve katıldığı 5 Avrupa ile 1 dünya şampiyonasında dereceler elde eden 20 yaşındaki milli sporcu Tolga Özbek, olimpiyatlara katılma hakkı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki Bülent Altop İlköğretim Okulu'nda eğitim gördüğü sırada dönemin müdür yardımcısı Mehmet Kök'ün girişimleriyle okul sporları kapsamında düzenlenen güreş müsabakasına katılan Özbek, ilk madalyasını 10 yaşında kazandı.

Özbek, bir süre sonra Aksaray'da katıldığı güreş eğitim seçmelerinde derece elde etti ve Mersin Güreş Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandı.

Buradaki antrenörleri Erdal Bal ve Duran Kaşten'den yaklaşık 5 yıl eğitim alan Özbek, antrenmanlarını daha sonra ailesiyle taşındığı Kahramanmaraş'taki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürdü.

Özbek, burada da 3 yıl eğitim aldı ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi sonrası Ankara'ya taşınmaya karar verdi.

Bugüne kadar serbest güreş branşında katıldığı 14 Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden ve gösterdiği performansla milli takıma seçilen Özbek, 2019 yılında Bulgaristan'da yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası ve İtalya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Özbek, ayrıca 2023'te İspanya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, Romanya'daki 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, geçen yıl Sırbistan'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ve bu yıl Tiran'da gerçekleştirilen 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı.

Eğitimini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde sürdüren Özbek, antrenmanlarını 2028 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefiyle Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor.

Bayram tatili için geldiği memleketi Kayseri'de de çalışmalarına devam eden Tolga Özbek, AA muhabirine, olimpiyatlara gitmek istediğini dile getirdi.

Olimpiyatlara kadar Avrupa'da ve dünyada en iyi dereceleri elde etmeyi hedeflediğini anlatan Özbek, "Ülkemi gururlandırmak ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah birincilik madalyasıyla dönmek nasip olur. Bunun için teknik, taktik, koşu, kuvvet, pozisyon, kondisyon ve hızlılık antrenmanları yapıyoruz." diye konuştu.