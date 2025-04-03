Kayseri'de 2 gasp şüphelisi tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alınan 2 gasp şüphelisi tutuklandı.
Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alınan 2 gasp şüphelisi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir parka, puşi ve maske takarak bıçak tehdidiyle gasp girişimde bulundukları belirlenen M.E. ve M.I'yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.
Söz konusu adresteki aramada, olayda kullanılan maske, puşi ve bıçak ile 13 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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