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        Kayseri'de 2 gasp şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alınan 2 gasp şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 21:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:44
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        Kayseri'de 2 gasp şüphelisi tutuklandı
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        Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alınan 2 gasp şüphelisi tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir parka, puşi ve maske takarak bıçak tehdidiyle gasp girişimde bulundukları belirlenen M.E. ve M.I'yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

        Söz konusu adresteki aramada, olayda kullanılan maske, puşi ve bıçak ile 13 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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