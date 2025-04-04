Melikgazi Belediyesi, gençlere yönelik hizmetlerini sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi, gençlere yönelik birçok farklı hizmet ve yatırımları hayata geçiriyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yazılı açıklamasında, gençlerin ülke için önem teşkil ettiğini belirtti.

Sosyal ve kültürel alanda her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Palancıoğlu, gençlere hizmet noktasında öncelik sağladıklarına dikkati çekti.

Palancıoğlu, "Bu kapsamda hayata geçen okullarımız, Akıl Küplerimiz, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulumuz, futbol sahalarımız, teknoloji atölyelerimiz, sosyal tesislerimizde yer alan çeşitli kurslarımız, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz gençlerimize hizmet sağlıyor. TEKNOFEST'te 2024 yılında gençlerimizin projelerine 2,5 milyon lira gibi rekor bir bütçe ayırdık ve TEKNOFEST'te gençlerimizle aynı heyecanı paylaştık. Bunların yanı sıra Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi adından söz ettirecek projelerimiz de yolda." ifadelerini kullandı.