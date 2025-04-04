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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de yapılacak

        Kayseri'de yapılacak Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmeleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:52
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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de yapılacak
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        Kayseri'de yapılacak Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmeleri gerçekleştirilecek.

        Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Adem Karakaş, AA muhabirine, şampiyonanın 7-12 Nisan tarihlerinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenleneceğini söyledi.

        Şampiyonaya, 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun katılacağını belirten Karakaş, "Sporcularımızı Kayseri'de ağırlayacak olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Burada dereceye giren sporcularımız milli takıma seçilecek ve bu yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya ve Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş'a da teşekkür ederiz." dedi.

        Karakaş, Kayserili sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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