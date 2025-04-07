Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

Bölgede yapılan aramada 6 darbeli matkap bataryası, 4 mum, 2 kova, birer kürek, fırça, darbeli matkap, sırt çantası, spatula, balyoz, matkap ucu, çekiç, murç keskisi, manivela demiri, metre, kask feneri ve pil ele geçirildi.

Birinci derece sit alanı olan bölgede, A.Ş., C.T. ve M.Ş. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

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