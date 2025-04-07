Kayseri'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Epçe Mahallesi Karaçakıl mevkisinde önleyici kolluk devriyesi esnasında kaçak kazı yapıldığını tespit edildi.
Birinci derece sit alanı olan bölgede, A.Ş., C.T. ve M.Ş. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramada 6 darbeli matkap bataryası, 4 mum, 2 kova, birer kürek, fırça, darbeli matkap, sırt çantası, spatula, balyoz, matkap ucu, çekiç, murç keskisi, manivela demiri, metre, kask feneri ve pil ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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