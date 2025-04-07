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        İç organları dışarıda doğan Ebrar bebek, 70 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de, 33 haftalıkken karın duvarı kapanmadığı için karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı dışarıda doğan Ebrar Liya Kaygısız, 70 günlük zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:23
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        İç organları dışarıda doğan Ebrar bebek, 70 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu
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        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de, 33 haftalıkken karın duvarı kapanmadığı için karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı dışarıda doğan Ebrar Liya Kaygısız, 70 günlük zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Furkan (28) ve Ayten Kaygısız (27) çifti, ilk çocuklarını kucaklarına almak için hayal kurarken, başvurdukları hastanede bebeklerine omfalosel (Anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında bağırsak, karaciğer, mesane, mide gibi organlarının karın duvarının dışında gelişmesi) tanısı konuldu.

        Birçok hastane ve kliniğe müracaat eden çifte, doktorlar bebeğin yaşama şansı olmadığını ve hasta doğacağını belirterek, gebeliğin sonlandırılmasını önerdi.

        Umutsuzluğa kapılmayan Kaygısız çifti, internette araştırma yaparak Kayseri'de çocuk cerrahi uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler ile irtibata geçti.

        Aileye, tetkikler sonucunda bebeğin hayati riskinin bulunduğunu ancak çeşitli ameliyatların ardından sağlığına kavuşabileceğini söyleyen Dörterler, ekibiyle, 33 haftalıkken 2 kilo 200 gram doğan bebeğin karın duvarı dışında gelişen ve ince bir zarın çevrelediği organlarını 3 zorlu ameliyatın ardından içe yerleştirdi.

        70 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan bebeklerini kucaklarına alan çift, evlatlarını bağrına basmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Hiçbir şekilde pes etmedik"

        Anne Ayten Kaygısız, AA muhabirine, gebeliğinin 3'ncü ayındaki kontrollerinde bebeğinde dev omfalosel rahatsızlığı tespit edildiğini, eşiyle çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

        Bebeğinin hastalığıyla alakalı birçok kentteki hastane ve kliniğe müracaat ettiklerini anlatan Kaygısız, her gittikleri yerden olumsuz cevap aldıklarını ifade etti.

        Bebeğinin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için eşiyle ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kaygısız, "Mersin, Kayseri ve Konya'daki hastane, klinik ve doktorları gezdik. Hepsinde de 'bu gebelik sonlandırılsın, bu bebek down sendromlu şekilde doğar, siz bunu kabul ediyor musunuz?' denildi ama biz hiçbir şekilde pes etmedik. 70 gün boyunca evladımın başında bekledim, çok zor oldu. Bebeğim 70 gün boyunca çok çabaladı, çok savaşçı bebek. Biz de bir o kadar savaştık ve başardık." diye konuştu.

        - "Bu duygu anlatılmaz, sadece yaşanır"

        Evladını kucağına almanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten baba Furkan Kaygısız da ailece zor ve meşakkatli bir zaman geçirdiklerini anlattı.

        Süreç içerisinde hem bedenen hem ruhen çok yorulduğunu dile getiren Kaygısız, "Bu duygu anlatılmaz, sadece yaşanır. Biz 70 gün boyunca çocuğumuzu bekledik, çocuğumuz da pes etmedi savaştı, sonunda çocuğumuza kavuştuk. Çok sıkıntılar yaşadık ama hiçbir şekilde pes etmedik. Her türlü geldik, gittik. Bazen uykusuz çocuğumuzu gördük, geri gittik. Sırf o yalnız kaldığını hissetmesin diye. Evlat sonuçta, bir saatlik yolu 5 dakika bile olsa onu görmek için geliyorduk." diye konuştu.

        - "Gıdım gıdım, damla damla küçük tüplerle midesinden besledik"

        Ameliyatı gerçekleştiren çocuk cerrahi uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler de 70 günlük zorlu ve çetin bir tedavinin ardından Ebrar'ı ailesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Omfaloselin 10 binde 1 doğumda görüldüğüne dikkati çeken Dörterler, bebeğin 33'ncü haftada dünyaya gelmesinin bazı cerrahi müdahalelerde kendilerine zorluk çıkardığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Aileyle ilk görüştüğümde 'bebeğin hastalığının tedavi edilebilir ve hayatla bağdaşabilir' olduğunu söyledim. Sağ olsunlar bizlere güvendiler ve tedavi süreçlerini beraber yürüttük. 70 gün içerisinde 3 büyük ve ağır ameliyat geçirdik. Bu çocuğu ameliyat ederken de eş zamanlı büyütmeniz, kilo aldırmanız gerekiyor ki çocuk kendini yenileyebilsin, toparlayabilsin. Gıdım gıdım, damla damla küçük tüplerle midesinden besledik. Bugünlere kadar geldik. Kilo aldı, artık annesinin kucağında beslenebiliyor. İnşallah bundan sonraki hayatına normal diğer bebekler gibi devam edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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