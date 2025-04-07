Kayseri'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kayseri'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özsoy, yaptığı konuşmada Avukatlar Günü vesilesiyle Ankara'da 81 baroyla birlikte günlerini kutladıklarını ifade etti.

Bugünün kendileri için özel olduğunu anlatan Özsoy, "220 bin avukat için çok güzel bir gün. 3 bin 300 avukatımın başkanı olmakla gurur duyuyorum. Bu yıl ki temamız hak ve hukuk." dedi.