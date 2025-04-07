Kayseri'de apartmanın merdivenlerinden düşen adam ağır yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, apartmanın merdivenlerinden düşen adam ağır yaralandı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, apartmanın merdivenlerinden düşen adam ağır yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki evinin bulunduğu 4 katlı apartmanın giriş katında dengesini kaybeden U.Y. (56) merdivenlerden düştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan U.Y, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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