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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:26
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.H.A. ve avukatı katıldı.

        Duruşmada 3 tanığın dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık savunmasında, uyuşturucu madde satmadığını, yaklaşık 3 yıldır kullandığını öne sürdü.

        Kullandığı için pişman olduğunu iddia eden sanık, bakmakla yükümlü hasta annesi olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık A.H.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, mevcut halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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