Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.H.A. ve avukatı katıldı.
Duruşmada 3 tanığın dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık savunmasında, uyuşturucu madde satmadığını, yaklaşık 3 yıldır kullandığını öne sürdü.
Kullandığı için pişman olduğunu iddia eden sanık, bakmakla yükümlü hasta annesi olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık A.H.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, mevcut halinin devamına hükmetti.
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