Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kurduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kurduklarını bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanında öncü bir şehir olması yolunda kritik bir adım attıklarını ifade etti.

        Kenti bilimle aydınlatacaklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bilim ve teknolojiyi sadece bir uzmanlık alanı olarak değil, toplumun her kesiminin faydalanabileceği bir değer haline getirmek istiyoruz. Yeni kurduğumuz Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü ile bilimsel bilgiyi erişilebilir kılacak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle iç içe büyütmeyi hedefleyeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?

        Benzer Haberler

        Binanın merdiveninden düşüp ağır yaralandı
        Binanın merdiveninden düşüp ağır yaralandı
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası...
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası...
        Kocasinan Belediyesi çocuklar için her parka toprak alan yapıyor
        Kocasinan Belediyesi çocuklar için her parka toprak alan yapıyor
        Kayseri'de apartmanın merdivenlerinden düşen adam ağır yaralandı
        Kayseri'de apartmanın merdivenlerinden düşen adam ağır yaralandı
        TAREM'de dördüncü dönem kayıtları sürüyor
        TAREM'de dördüncü dönem kayıtları sürüyor
        Kayseri'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kayseri'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi