Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kurduklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanında öncü bir şehir olması yolunda kritik bir adım attıklarını ifade etti.

Kenti bilimle aydınlatacaklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknolojiyi sadece bir uzmanlık alanı olarak değil, toplumun her kesiminin faydalanabileceği bir değer haline getirmek istiyoruz. Yeni kurduğumuz Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü ile bilimsel bilgiyi erişilebilir kılacak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle iç içe büyütmeyi hedefleyeceğiz."