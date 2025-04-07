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        Kayseri'de 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:55
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        Kayseri'de 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 24 ayrı suç kaydı ile toplam 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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