Kayseri'de 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 24 ayrı suç kaydı ile toplam 19 yıl 7 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı.

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