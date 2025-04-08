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        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:18
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        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

        Kent girişinde kapalı kasa bir minibüsü durduran ekipler, araçta yaptığı aramada 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan Z.O'nun (42) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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