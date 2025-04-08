Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Kent girişinde kapalı kasa bir minibüsü durduran ekipler, araçta yaptığı aramada 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Z.O'nun (42) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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