Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Kayseri'de başladı

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de başladı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkan Vekili Niyazi Kurt, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kurt, federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya 64 ilden 911 sporcunun katılım sağladığını belirtti.

Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerinin de yapıldığını anlatan Kurt, sporcuların 15 yaş yıldızlar, 18 yaş gençler, 23 yaş altı büyükler ve bedensel engelliler kategorilerinde mücadele ettiğini dile getirdi.

Kurt, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da teşvikleriyle okul sporları yarışma takvimine alınan bilek güreşine okullardan da yeni jenerasyonların, yeni yeteneklerin tespitiyle katılımlar her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bu da bizi yöneticileri olarak çok memnun ediyor."

Şampiyona ve milli takım seçmeleri, 12 Nisan'da sona erecek.