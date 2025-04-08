Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Kayseri'de başladı

        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Kayseri'de başladı
        ABONE OL

        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de başladı.

        Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkan Vekili Niyazi Kurt, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Kurt, federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya 64 ilden 911 sporcunun katılım sağladığını belirtti.

        Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerinin de yapıldığını anlatan Kurt, sporcuların 15 yaş yıldızlar, 18 yaş gençler, 23 yaş altı büyükler ve bedensel engelliler kategorilerinde mücadele ettiğini dile getirdi.

        Kurt, şunları kaydetti:

        "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da teşvikleriyle okul sporları yarışma takvimine alınan bilek güreşine okullardan da yeni jenerasyonların, yeni yeteneklerin tespitiyle katılımlar her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bu da bizi yöneticileri olarak çok memnun ediyor."

        Şampiyona ve milli takım seçmeleri, 12 Nisan'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç hizmete alındı
        Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç hizmete alındı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç ölü bulundu
        Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı
        Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı
        Melikgazi Belediyesine ait 19 daire yeni sahiplerini bekliyor
        Melikgazi Belediyesine ait 19 daire yeni sahiplerini bekliyor
        Büyükşehir Belediyesi konser ve çocuk oyunu düzenleyecek
        Büyükşehir Belediyesi konser ve çocuk oyunu düzenleyecek
        Hacılar Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı