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        Kayseri'de itfaiye ekipleri mart ayında 728 olaya müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mart ayında 728 olaya müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:48
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        Kayseri'de itfaiye ekipleri mart ayında 728 olaya müdahale etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mart ayında 728 olaya müdahalede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren olaylarda görev alan ekipler, mart ayı verilerine göre 385 yangın, 79 trafik kazası, 2 su baskını ve 262 kurtarma çalışmasına katıldı.

        Ekipler, ayrıca 6 bin 382 vatandaşa eğitim vererek 117 denetim gerçekleştirdi.

        İtfaiye Daire Başkanlığı 17 istasyon, 57 araç ve 322 personelle ihtiyaç duyulan her noktada görevini sürdürmeye devam ediyor.

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