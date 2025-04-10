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        Kayseri'de arkadaşını tabancayla öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası

        Kayseri'de arkadaşını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:04
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        Kayseri'de arkadaşını tabancayla öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de arkadaşını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.C, maktul M.D’nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Maktulü mahalleden tanıdığını ve aralarında husumet olmadığını öne süren sanık, "İkimizin de tanıdığı S.T’nin bana borcu vardı. Bu kişi 14 bin lira karşılığında bana av tüfeği ve tabanca verecekti. Tabancayı verdi, tüfeğin başka yerde olduğunu söyledi." dedi.

        Olay günü, aracıyla maktulü de alıp O.H'ye ait bağ evine gitmek üzere yola çıktıklarını belirten sanık, şunları kaydetti:

        "Evin sahibi O.H. ile yolda karşılaşınca onu da aldım. Eve yaklaştığımızda, aramızda öncesinden husumet olan O.H. sırtıma vurdu. Ben de arabadan inip ikisinin de inmesini istedim. Maktul bizi araladı. Sonra bana vurmaya başladı. Ben de kurtulmak için belimdeki silahı çıkardım ve yere doğru ateş ettim. Arabama binip uzaklaştım. Olay yerinden ayrılırken maktul ayakta ve bana bağırıyordu. Olay üzerime yıkılmaktadır. Maktulü ben öldürmedim. Olay nedeniyle pişmanım, beraatimi istiyorum."

        Maktulün müşteki annesi, babası ve kardeşleri ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık A.C'ye "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Merkez Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta bulunan bağ evi bahçesine 7 Ağustos 2024'te ihbar üzerine gelen ekipler, tabancayla vurulan M.D'nin öldüğünü belirlemiş, kaçan şüpheli A.C. yakalanarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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