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        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:21
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        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, her maçın kendileri için önemli olduğunu Kasımpaşa karşısında da bu önemli maçlardan birini oynadıklarını belirtti.

        Maç öncesi sakatlıkların kendilerini çok zorladığını anlatan Jakirovic, "Hafta içinde bazı problemlerimiz vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Dolayısıyla bu maç öncesinde oyuncular da bazı fedakarlıklarda bulundular." dedi.

        Maç sonunda kart cezası ve sakatlıklardan dolayı 6 oyuncularını kaybettiklerini ifade eden Jakirovic, şunları kaydetti:

        "Oyuna bakarsanız, oyun içinde zorlandığımız zaman vardı. Zorlandık. Oyuna tam anlamıyla istediğimiz gibi adapte olmadık. Maç içerisinde Hosseini kırmızı kart gördü. Sonrasında takım sahaya inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Dolayısıyla onları tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün burada bulunan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi çok ciddi anlamda motive ettiler. Bu galibiyet için ağır bedel ödedik. 6 oyuncumuzu kaybettik. Cezalılar ve sakatlıklarla birlikte şu an elimizde 12 oyuncumuz var. Bu oyuncularla birlikte Fenerbahçe maçına hazırlanacağız."

        - Kasımpaşa cephesi

        Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü de karşılaşma öncesi tüm planlarını galibiyet için yaptıklarını bugün aldıkları sonuçta hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

        Takımının maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutuğunu belirten Sütlü, şöyle konuştu:

        "Oyunun her anını domine edip savunmanın arkasına atılan toplarda pozisyon yakaladık. Kırmızı karttan sonra oyuncularda bir rahatlama ve rehavet oldu. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinde de oyunda geriye düştük. 1-0'dan sonra tekrar beraberliği arayan bir oyuncu grubu vardı. Üzgünüz ama lig devam ediyor. Bir an önce bugünü unutup sonraki maçımıza hazırlanma niyetindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Zor bir süreçten iyi bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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