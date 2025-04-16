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        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

        Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:37
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        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
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        Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Tuzla Gölü'nün kuzey doğusunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

        Yangın bölgesine, arazinin balçık olması nedeniyle ulaşmakta zorluk yaşanıyor.

        İtfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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