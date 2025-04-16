Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

İtfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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