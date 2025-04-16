Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Tuzla Gölü'nün kuzey doğusunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Yangın bölgesine, arazinin balçık olması nedeniyle ulaşmakta zorluk yaşanıyor.
İtfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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