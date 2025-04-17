Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü
Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Tuzla Gölü'nün kuzey doğusunda dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle sabaha karşı kontrol altına alındı.
Arazinin balçık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorluk yaşadığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.