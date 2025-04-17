Talas'ta Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplantı yapıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde sahipsiz hayvanlarının daha iyi şartlarda barınmalarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında düzenlenen toplantı, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı'nın mevcut durumu ve yapılacak iyileştirmeler üzerine görüşme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, hayvan haklarına yönelik duyarlı çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yaklaşık 5 yıl önce Başakpınar yolu üzerinde hizmete giren ve 15 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı hakkında bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:

"Hayvan sevgisi, bir toplumun vicdan aynasıdır. Talas Pati Evi'nde yaşayan can dostlarımızın en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye'ye örnek bir tesis olan bu yaşam alanının daha da ileriye taşınması adına tüm kurumlarla işbirliği içinde hareket etmeye kararlıyız."