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        Kayseri'de itfaiyeye 6 yılda 103 milyon liralık yatırım yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığına 6 yılda 103 milyon 250 bin liralık yatırım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:08
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        Kayseri'de itfaiyeye 6 yılda 103 milyon liralık yatırım yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığına 6 yılda 103 milyon 250 bin liralık yatırım yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yerel yönetim faaliyetlerini sürdüren ve başta altyapı ile imar çalışmaları olmak üzere birçok konuda hizmet gerçekleştiren Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatını güçlendirmeye özen gösterdi.

        Bu kapsamda toplam 103 milyon 250 bin lira yatırım yapılan itfaiye ekipleri, modern ekipmanlarıyla yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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