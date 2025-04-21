Kayseri'de son bir haftada 23 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 645,92 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Toplam 28 operasyonda, 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 23 şüpheli tutuklandı.
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