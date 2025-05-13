GÜNCELLEME - Kayseri'de sağanak etkili oldu

Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının olduğu bölgelerdeki tahliye işlemlerini sürdürüyor.

Kayseri'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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