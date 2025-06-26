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        Büyükşehir Belediyesi, özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor AŞ, özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:59
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        Büyükşehir Belediyesi, özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor AŞ, özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun yer aldığı etkinlikte, spor ve eğlenceye yönelik şişme oyun alanları ile sahne gösterileri yapıldı.

        Spor AŞ'nin özel çocuklarla sporu, eğlenceyi ve mutluluğu buluşturduğu etkinlikte çocuklar, keyif ve spor dolu bir gün geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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