Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlere yönelik defile düzenlenecek

        Kayseri'nin Talas ilçesinde, uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlere yönelik defile gerçekjleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlere yönelik defile düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde, uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlere yönelik defile gerçekjleştirilecek.

        Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi tarafından yapacak defile, 7 Temmuz'da Armonia Balo ve Kongre Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleşecek.

        Defilede, yaklaşık 500 gelinlik düğün yapacak ve uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlerin beğenisine sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, farklı ve renkli bir uygulama ile vatandaşlara hizmet verdiklerini bildirdi.

        Vatandaşların hayatlarına dokunan ve işlerini kolaylaştıran birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yalçın, "2025 yılı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile yılı ilan edilmişti. Biz de Talas Belediyesi olarak, yuva kuracak çiftlerimize kolaylık sağlayarak uygun şekliyle gelinlik temin etmeyi hedefledik. Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi'nde 500'ün üzerinde gelinlik bulunacak. Biri mutlaka size olur. Mutlu ve huzurlu bir aile kurulmasına bir miktar da katkımız olursa ne mutlu bize. Kayserimiz yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ispatladı." ifadesini kullandı.

        Yalçın, projeye destek veren gelinlik evlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hal Kompleksi'ni ziyaret etti
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hal Kompleksi'ni ziyaret etti
        Kocasinan Belediyesi, "Dost Eli Projesi"ni dernek statüsüne kavuşturmayı he...
        Kocasinan Belediyesi, "Dost Eli Projesi"ni dernek statüsüne kavuşturmayı he...
        Kayseri'de gençlere yönelik ödüllü yarışma düzenlenecek
        Kayseri'de gençlere yönelik ödüllü yarışma düzenlenecek
        Kayseri'de, "Asrın felaketi"nde görev alan ekiplere uygulamalı eğitim veril...
        Kayseri'de, "Asrın felaketi"nde görev alan ekiplere uygulamalı eğitim veril...
        Esnaftan sıcak havaya karşı tenteli çözüm
        Esnaftan sıcak havaya karşı tenteli çözüm
        Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu
        Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu