        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Elma bahçesini "spring su uygulaması" ile zirai dondan koruyan üretici hasada başladı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de nisan ayında yaşanan zirai dona karşı "spring su uygulaması"nı kullanan bir çiftçi, büyük oranda korumayı başardığı elmalarını hasat etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:33 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:47
        Elma bahçesini "spring su uygulaması" ile zirai dondan koruyan üretici hasada başladı
        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de nisan ayında yaşanan zirai dona karşı "spring su uygulaması"nı kullanan bir çiftçi, büyük oranda korumayı başardığı elmalarını hasat etmeye başladı.

        Kayseri'de zirai don, bu yıl 11 Nisan'da sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle meyve bahçelerinde büyük hasara neden oldu.

        Geçiminin büyük bir bölümünü elma üretiminden sağlayan Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçesindeki üreticiler, zirai dona karşı önlem alabilmek için çeşitli yöntemler denedi.

        "Spring su uygulaması" ise bölgede son yıllarda en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi.

        "Maddenin hal değişimi" kuralından yola çıkarak geliştirilen yöntem sayesinde üreticiler, bahçelerine kurdukları sistemle sıcaklığın sıfırın altına düşmesinin ardından ağaçların üzerine su püskürterek meyve gözleri üzerinde buz oluşturuyor.

        Suyun buza dönüşmesi esnasında çıkardığı gazla meyve gözünün ısısını artıran uygulama, ürünü büyük oranda koruyor.

        Çocukluğundan beri elma üreticiliği yapan 43 yaşındaki Basri Bedirhanbeyoğlu, AA muhabirine, 60 dönüm bahçesinin 35 dönümünde sistemi kullandığını söyledi.

        "Spring su uygulaması" ile yaklaşık 8 yıl önce tanıştığını anlatan Bedirhanbeyoğlu, "Bahar ayında etkili olan don, bahçelere yüzde 90 zarar verdi. Tüm bahçemize bu sistemi kuramadık. Sistemi kurduğumuz bölgede yüzde 70'e yaklaşan bir verim var. Kuramadığımız yerlerde ise zarar yüzde 90'ları buluyor." dedi.

        - "Üreticiler sistemi yeni yeni tanımaya başlıyor"

        Don olayının yaşandığı günlerde yoğun bir mücadele verdiklerini anımsatan Bedirhanbeyoğlu, şunları kaydetti:

        "Ağacın üzerine püskürttüğümüz su, soğuk havanın etkisiyle donmaya başlıyor. Suyun buza dönüştüğü esnada ortaya çıkan gaz, meyve gözünü eksi 9'a kadar koruyor. Üreticiler sistemi yeni yeni tanımaya başlıyor. Sondaj suyu olmayanlar bu sistemi kullanamıyor. O yüzden herkes bu sistemi kuramıyor. Su sorunu olmayan yerler bunu kullanıyor."

        Yaklaşık 40 yıldır elma ticareti yapan Durmuş Ali Tutar ise bu yıl üretilen elmanın yurt içindeki tüketimi karşılayabilecek seviyede olduğunu belirterek, "Don olayı yaşanmasaydı ve normal seviyede üretim olsaydı çiftçi bu yıl elmanın kilogramını 20 liraya satabilirdi. Üretim düştüğü için şu an fiyatlar daha yüksek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

