Filistinli müzik grubu "Le Trio Joubran" Kayseri'de halk konseri verdi

Dayanışma mesajının verildiği etkinlikte, Filistin halkı için barış, adalet ve özgürlük çağrısı yapıldı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde özel bir şirket tarafından düzenlenen Filistin Dayanışma Gecesi'nde, Samir, Wissam ile Adnan Joubran kardeşlerden oluşan müzik grubu konser verdi.

